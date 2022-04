D.P.U. 20-80 23 mas 2022

Envestigasyon Depatman Sèvis Piblik (Department of Public Utilities, DPU) la nan pwòp

inisyativ li sou wòl konpayi distribisyon lokal gaz yo pandan Commonwealth la ap atenn

objektif klimatik 2050 li vize yo.

Nan 29 oktòb 2020, Depatman Sèvis Piblik (“Depatman”) la te vote pou ouvri yon

envestigasyon sou règleman potansyèl yo ki pral pèmèt Commonwealth la atenn

objektif sou emisyon gaz a efè de sè li yo ki se nèt-zewo disi 2050 epi wòl konpayi

distribisyon lokal gaz Massachusetts (‘’LDC’’) pou atenn objektif sa. Envestigasyon

Depatman Sèvis Piblik la nan pwòp inisyativ li sou wòl konpayi distribisyon lokal gaz yo

pandan Commonwealth la ap atenn objektif klimatik 2050 li vize yo, D.P.U. 20-80, Vote

ak Òdone Ouvèti Envestigasyon nan 7 (29 oktòb 2020) (‘’Òdonans’’). Depatman an te

anrejistre zafè sa kòm D.P.U. 20-80.



Nan Òdonans li, Depatman an te mande LDC pou kòmanse yon demann

konjwent pou pwopozisyon (“RFP’’) pou yon konsiltan endepandan reyalize yon etid ak

prepare yon rapò (“Rapò’’) nan paramèt yo ki diskite nan Òdonans lan. Òdonans nan 4.

Rapò ki dekoule de sa se pou enfòme ak sipòte pwopozisyon apa ki soti nan chak LDC

ki gen ladan rekòmandasyon ak plan LDC pou ede Commonwealth la atenn objektif

(“Pwopozisyon’’) klimatik 2050 li yo. Òdonans nan 6. Nan 18 mas 2022, LDC te soumèt

Rapò ak Pwopozisyon yo.



Akòz kèk mezi sekirite ak prekosyon ki gen rapò ak evènman an pèsòn yo

akòz pandemi COVID-19 la, Depatman an pral reyalize de(2) odyans piblik vityèl pou resevwa kòmantè sou Rapò ak Pwopozisyon yo. Depatman an pral reyalize deodyans piblik apati videyokonferans sou Zoom:

 Madi 3 me 2022, ap kòmanse nan 7:00 p.m.

 Jedi 5 me 2022, ap kòmanse nan 2:00 p.m.

Patisipan yo kapab patisipe nan odyans 3 me 2022 a nan 7:00 pm apati lyen an,

https://us06web.zoom.us/j/82975717590, ak odyans 5 me 2022 a nan 2:00 p.m. apati

lyen an, https://us06web.zoom.us/j/87436932048, apati yon òdinatè, telefòn entèlijan

oswa tablèt. Li pa nesesè pou telechaje yon lojisyèl anvan. Pou jwenn aksè nan odyans

yo apati odyo sèlman, patisipan yo kapab rele nan nenpòt nan odyans yo nan

(646) 5588656 oswa (301) 7158592 (se pa yon liy gratis) epi antre # ID

Reyinyon 829 7571 7590 pou odyans 3 me 2022 a epi # ID Reyinyon 874 3693 2048

pou odyans 5 me 2022 a. Si ou prevwa fè kòmantè atravè Zoom pandan nenpòt

odyans piblik la, voye yon imèl jiska lendi 2 me 2022, bay sarah.smegal@mass.gov

avèk non, adrès imèl, adrès postal ou ak dat odyans lan. Si ou prevwa kòmante nan

telefòn, kite on mesaj vokal jiska lendi 2 me 2022, nan (617) 305-3653 avèk non,

nimewo telefòn, adrès postal ou ak dat odyans lan.



Lè w ap itilize platfòm Zoom lan, w ap kapab tande odyans lan ak fè kòmantè

nan lang Angle, Panyòl, Chinwa, Kreyòl Ayisyen ak Vyetnamyen. Pou jwenn aksè ak

sèvis entèpretasyon atravè Zoom pandan odyans lan, klike sou bouton “Entèpretasyon”

an nan meni ki anba ekran aplikasyon Zoom lan epi chwazi lang ou (sa vle di, Angle,

Panyòl, Pòtigè, Chinwa, Kreyòl Ayisyen oswa Vyetnamyen).



Kòm opsyon, nenpòt moun ki enterese kòmante sou Rapò ak/oswa Pwopozisyon

LDC yo ka soumèt kòmantè alekri bay Depatman an pa pita pase lè fèmti biznis (5:00

p.m.) nan vandredi 6 me 2022. Nan mezi yon moun oswa antite vle soumèt kòmantè

konfòmeman avèk Avi sa, soumisyon elektwonik, jan sa detaye anba a, sifi. Depatman

an pral konsidere tout kòmantè yo soumèt yo, men espesyalman kòmantè ki konsantre

sou sa yo: (1) chemen devlope ki endike nan Rapò final konsiltan yo ansanm avèk

sipozisyon ak analiz kache nan Rapò final konsiltan yo ak Pwopozisyon espesifik LDC

yo; (2) estrikti règlemantè ki nesesè pou sipòte tranzisyon ekitab ak sekiritè pou

emisyon gaz a efè de sè nèt-zewo disi 2050; epi (3) chanjman imedyat ke LDC ta ka

aplike pou atenn dekabonizasyon.



Nan moman sa a, tout depo yo ap soumèt bay Depatman an sèlman sou fòma

elektwonik, konfòmeman ak memorandòm 15 jen 2021 Depatman an ki abòde egzijans

depo modifye kontinyèl yo. Jiska nouvèl lòd, pati yo dwe kenbe vèsyon papye orijinal

depo a epi Depatman an ap detèmine nan pita lè yo dwe depoze vèsyon papye a bay

Sekretè Depatman an.



Tout kòmantè yo dwe soumèt bay Depatman an nan fòma .pdf atravè pyès

jwent nan imèl bay dpu.efiling@mass.gov ak sarah.smegal@mass.gov. Anplis de sa, tout kòmantè yo dwe soumèt atravè imèl bay avoka LDC yo konsa:

Pou Boston Gas Company d/b/a

National Grid:

Alexandra Blackmore, Esq.

Andrea Keeffe, Esq.

Bess Gorman, Esq.

National Grid

alexandra.blackmore@us.ngrid.com

andrea.keeffe@nationalgrid.com

bess.gorman@nationalgrid.com

-ak-

John K. Habib, Esq.

Ashley S. Wagner, Esq.

Keegan Werlin, LLP

jhabib@keeganwerlin.com

awagner@keeganwerlin.com

Pou Liberty Utilities (New England

Natural Gas Company) Corp. d/b/a

Liberty Utilities:

Ronald J. Ritchie, Esq.

Liberty Utilities

r.j.ritchie@libertyutilities.com

-ak-

Kevin F. Penders, Esq.

Keegan Werlin LLP

kpenders@keeganwerlin.com

Pou Berkshire Gas Company:

Daniel P. Venora, Esq.

Keegan Werlin LLP

dvenora@keeganwerlin.com

Pou Fitchburg Gas and Electric Light

Company d/b/a Unitil:

Patrick Taylor, Esq.

Matthew Campbell, Esq.

Unitil Service Corp

taylorp@unitil.com

campbellm@unitil.com

Pou NSTAR Gas Company and

Eversource Gas of Massachusetts

d/b/a Eversource Energy:

Danielle Winter, Esq.

Keegan Werlin LLP

dwinter@keeganwerlin.com

Tèks imèl la dwe presize: (1) nimewo anrejistreman pwosè a (D.P.U. 20-80); (2) non

moun oswa konpayi k ap soumèt depo a; epi (3) yon deskripsyon kout tit dokiman an.

Non fichye elektwonik la dwe idantifye dokiman an men pa dwe depase 50 karaktè nan

longè li. Lòt pwen enpòtan, tout gwo fichye yo dwe divize an fichye elektwonik ki pa

depase 20 MB.



Nan moman sa, yon kopi papye Rapò ak Pwopozisyon yo p ap disponib pou

piblik la wè nan biwo LDC yo oswa Depatman an. Depo ak lòt dokiman ki soumèt sou

fòma elektwonik yo ap afiche osito sa posib sou sitwèb Depatman an atravè Sal Fichye

sou entènèt nou an nan:

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber (antre “2080”).



Aranjman nan odyans piblik yo pou moun ki gen andikap disponib sou demann.

Kontakte Kowòdonatè ADA Depatman an nan DPUADACoordinator@mass.gov. Ajoute

yon deskripsyon aranjman w ap bezwen an, epi ajoute tout detay ou kapab. Epitou

ajoute yon mwayen pou Depatman an kontakte ou si nou bezwen plis enfòmasyon. Bay

ase avi davans nan mezi posib. N ap aksepte demann nan dènye minit yo men sa ka

rive yo pa jwenn aranjman. Pou mande materyèl yo nan fòma ki aksesib pou moun ki

gen andikap yo (Bray, gwo karaktè, fichye elektwonik, fòma odyo) kontakte Kowòdonatè

ADA Depatman an nan DPUADACoordinator@mass.gov.



Nenpòt moun ki bezwen plis enfòmasyon konsènan Rapò ak Pwopozisyon yo dwe

kontakte konseye pou LDC a jan sa endike anwo a. Nenpòt moun ki vle plis

enfòmasyon konsènan avi sa dwe kontakte Sarah A. Smegal, Ofisye Odyans,

Depatman Sèvis Piblik la, nan sarah.smegal@mass.gov.